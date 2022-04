Orel Mangala en Stuttgart schieten weinig op met gelijkspel, Dedryck Boyata op zucht van redding

Terwijl de kampioen in Duitsland al gekend is, is het onderin nog bijzonder spannend. Met Orel Mangala (Stuttgart), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) en Nathan De Medina (Arminia Bielefeld) waren er namelijk drie landgenoten in de degradatiestrijd verzeild geraakt. Terwijl Bielefeld en Hertha Berlijn elkaar in evenwicht hielden, kon ook Stuttgart niet winnen. Hierdoor lijkt de hemel op te klaren voor Dedryck Boyata en co.