Fietser (60) die begin maart werd aangereden door zwangere vrouw overleden

De 60-jarige Torhoutenaar, die begin maart in Lichtervelde op zijn fiets werd aangereden door een zwangere vrouw, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Op dinsdag 8 maart wou een 23-jarige hoogzwangere vrouw uit Lichtervelde omstreeks 8.15 uur vanuit de Hazelstraat de drukke Roeselarebaan opdraaien. Bij dat manoeuvre merkte ze een 60-jarige fietser te laat op. De Torhoutenaar wou op hetzelfde moment de Roeselarebaan oversteken. De vrouw werd waarschijnlijk verblind door de laagstaande zon.

De fietser kwam tegen de voorruit van de wagen terecht en belandde op het wegdek. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen ter plaatse tot reanimatie over. Dat lukte waarna het slachtoffer in kritieke toestand werd overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. De bestuurster werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout.