Bruggeling die in Cambodja levenslang kreeg voor drugssmokkel in zijn cel overleden

In een Cambodjaanse cel is afgelopen nacht David Catry (40) overleden. De Bruggeling zat er een levenslange gevangenisstraf uit voor drugssmokkel. Een zware astma-aanval werd hem fataal.

In januari 2018 werd David Catry op de luchthaven van de Cambodjaanse hoofdstad betrapt met meer dan een kilogram cocaïne in zijn bagage. Aanvankelijk ontkende de Bruggeling zijn betrokkenheid, maar tijdens zijn proces ging hij toch over tot bekentenissen en gaf hij toe dat hem 30.000 dollar was beloofd. De plaatselijke rechtbank veroordeelde hem in juni 2018 tot tot levenslange opsluiting in een Cambodjaanse cel.

In een interview met deze krant zei hij in 2020 nog dat het leven in de gevangenis geen pretje was. “Ze noemen het hier ‘de hel’ en daar is niets van gelogen”, zei hij onder meer.

De vrienden van David richtten de vzw Fasap - afkorting voor ‘Free as soon as possible’ - op om geld in te zamelen voor de Bruggeling, die al enkele jaren in Cambodja woonde en er een gezin stichtte.