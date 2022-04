Eten we binnenkort massaal algen? “Alle zeewieren die in België voorkomen, zijn eetbaar”, maar van die in je vijver blijf je best af

De Vlaamse minister van Landbouw en Economie roept mei uit tot de eerste maand van de algen. Bij het woord denken velen wellicht aan die vervelende troep in de vijver, maar dat er meer in algen zit dan u denkt, weet Donald Deschagt als geen ander. De chef uit Bredene doet al jaren waartoe Hilde Crevits nu breder oproept: voedzame proteïnen uit lokale waterplantjes halen, in plaats van pakweg soja uit Zuid-Amerika invoeren. Eigen eiwitten eerst? “Ik voel het, tegen 2024 zullen algen echt overal zijn.”