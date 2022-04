Jan Vertonghen wint met Benfica dankzij doelpunt van Darwin Nunez

Benfica, waar Jan Vertonghen de hele wedstrijd in de basis stond, heeft zaterdag op de 32e speeldag in de Portugese Primeira Liga nipt gewonnen tegen Maritimo (0-1). Darwin Nunez maakte het enige doelpunt van de partij na twee minuten spelen. Het is ondertussen al het 26e doelpunt van Nunez in 25 competitiewedstrijden.