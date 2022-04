Janice Cayman ontmoet met Lyon bekerhouder FC Barcelona in vrouwenfinale Champions League

Ondanks een 2-0 nederlaag in de terugwedstrijd van de halve finales op bezoek bij het Duitse Wolfsburg, de ex-club van Red Flame Tessa Wullaert, heeft Bekerhouder FC Barcelona zich zaterdagavond als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League in het vrouwenvoetbal.

De Catalanen hadden immers eerder al de heenwedstrijd met 5-1 gewonnen. In de finale wacht het Olympique Lyon van Red Flame Janice Cayman, dat zich zaterdagavond voor de tiende keer geplaatst heeft voor de finale van de Champions League in het vrouwenvoetbal.

In de terugwedstrijd van de halve finales haalden ze het met 1-2 op bezoek bij Paris Saint-Germain, nadat ze ook al de heenwedstrijd met 3-2 hadden gewonnen.

De Noorse vedette Ada Hegerberg bracht Lyon zaterdag na een kwartier spelen op voorsprong. Paris Saint-Germain kwam na een uur spelen langszij via Marie-Antoinette Katoto. Lyon-aanvoerster Wendie Renard scoorde in de 83e minuut het winnende doelpunt. Cayman bleef de hele wedstrijd op de bank.

Lyon, dat de Champions League al zeven keer (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020) won, staat op 21 mei in Turijn in de finale tegenover Bekerhouder FC Barcelona. In de andere halve finale schakelden de Catalanen eerder op zaterdag het Duitse Wolfsburg uit.

De finale wordt op 21 mei in Turijn gespeeld.