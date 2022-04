Wat een knal! Davy Klaassen bezorgt Ajax drie punten met een schitterend doelpunt

Ajax heeft geen steek laten vallen in de titelstrijd. Tegen PEC Zwolle won het met 3-0. Vooral het laatste doelpunt van Davy Klaassen was van bijzonder mooie makelij.

In de Nederlandse Eredivisie strijden Ajax en PSV nog om de landstitel. Ajax kon vandaag meteen de druk opvoeren bij PSV. Dan moest het wel eerst PEC Zwolle, dat in degradatiegevaar verkeert, kloppen.

Ajax begon uitstekend aan de partij en na een half uur kon Dusan Tadic de openingstreffer al tegen de touwen trappen. Daarna was het de beurt aan Davy Klaassen om zich nog eens te tonen. Met twee doelpunten in de tweede helft besliste Klaassen de partij. Vooral het tweede doelpunt was van bijzonder mooie makelij. De Nederlandse middenvelder kreeg wat ruimte en besloot dan maar op doel te knallen. De bal vloog enig mooi in de verste hoek.

Dankzij de drie punten heeft Ajax nu zeven punten voorsprong op PSV, dat morgen nog wel in actie komt. Wint PSV niet, dan kan Ajax volgende week kampioen spelen.