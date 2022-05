Islamitische Staat eist bomaanslag op bus in Kaboel op

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bomaanslag op een bus met passagiers in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Volgens de politie is bij de aanslag een vrouw omgekomen en zijn drie anderen gewond geraakt.

In totaal zijn er in de laatste twee weken van de ramadan, die zondag eindigt, tientallen doden en gewonden gevallen bij aanslagen. Het is de tweede bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad in korte tijd. Vrijdag nog werden tien mensen gedood bij een aanval op een moskee. Die aanslag is nog niet opgeëist.