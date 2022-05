Amerikaanse president Biden lacht met zichzelf (en journalisten) tijdens Correspondents’ Dinner: “De enige mensen met lager waarderingscijfer dan ik”

De Amerikaanse president, Joe Biden, heeft tijdens het jaarlijkse diner voor bij het Witte Huis geaccrediteerde verslaggevers de journalisten geprezen die verslag uitbrengen van de Russische invasie in Oekraïne. Ook dreef de 79-jarige president de spot met zichzelf over onder meer zijn hoge leeftijd en lage waarderingscijfers, en nam hij Donald Trumps afkeer van de media op de hak.

“Ik ben erg opgewonden om hier vanavond te zijn met de enige groep Amerikanen met een lager waarderingscijfer dan ik”, aldus Biden. Al snel kregen zijn opmerkingen een serieuzere toon en bedankte hij verslaggevers voor hun moed om de oorlog in Oekraïne te verslaan.

De president hield ook een pleidooi voor nationale eenheid. “Er stroomt een gif door onze democratie met massale desinformatie die toeneemt”, zei Biden. “Jullie, de vrije pers, zijn belangrijker dan jullie ooit waren in de vorige eeuw. Ik meen het echt.”

Biden nam vanwege corona extra voorzorgsmaatregelen door het diner over te slaan, en alleen het sprekersdeel bij te wonen. Na zijn speech was het de beurt aan komiek Trevor Noah om Biden op de hak te nemen. De president kon het niet laten om vlak voor dat optreden de Russische president Vladimir Poetin nog even belachelijk te maken. “Trevor, het goede nieuws is dat jij nu de president van de Verenigde Staten mag aanpakken. En anders dan in Moskou ga je daarvoor niet naar de gevangenis.”

Amerikaanse presidenten hebben het Correspondents’ Dinner, dat wordt gehouden in een balzaal van een hotel, sinds 1924 bijgewoond. De afgelopen twee jaar ging het niet door vanwege coronabeperkingen. Bidens voorganger Donald Trump liet het etentje met de pers in de jaren daarvoor links liggen omdat hij de media als de “vijand van het volk” beschouwde.