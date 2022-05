Nieuw op 1 mei: parkeren in Brussel wordt duurder, Proximus verhoogt prijzen

Parkeren in centrum Brussel wordt duurder

In het centrum van Brussel wordt parkeren vanaf 1 mei duurder, om onder meer lang parkeren te ontmoedigen en bestuurders aan te sporen tot het gebruik van publieke parkings.

De grootste verandering vindt plaats in de Vijfhoek, en in de zone rond de Louizalaan en de Europese wijk van Kunst-Wet tot de Schumanrotonde: van groene zones worden dat grijze en dus duurdere, zones. In een grijze zone is de parkeertijd beperkt tot 4,5 uur, en betalen automobilisten het eerste uur 2 euro, de volgende drie uur telkens 3 euro en het laatste half uur 1,5 euro. Daarnaast moet er betaald worden tot 21 uur, en niet langer tot 18 uur. Nieuw wordt parkeren in een evenementenzone. Dat tarief zal eind dit jaar gebruikt worden voor ‘Winterpret’. In die zone kost parkeren 10 euro per uur, en parkeren is er ook beperkt tot 4,5 uur.

“Te veel publieke ruimte wordt vandaag als parking gebruikt”, zei Brussels schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) bij de goedkeuring in de Brusselse gemeenteraad eind vorig jaar. “Het is niet meer te verantwoorden dat auto’s de hele dag stilstaan op straat. Zeker als er 100 meter verder een veilige publieke, ondergrondse of bovengrondse parking is. De ruimte die vrijkomt, gebruiken we om onze stad nog aantrekkelijker te maken voor de Brusselaars zelf en haar duizenden bezoekers.”

Ook voor Brusselaars die hun wagen dagelijks willen parkeren op straat is er een kleine verandering. De eerste bewonerskaart kost je nog altijd 10 euro, maar de prijs van de tweede bewonerskaart stijgt van 50 naar 110 euro. De derde bewonerskaart wordt afgeschaft. Wie iemand wil ontvangen, kan een bezoekerskaart aanvragen.

Prijsverhoging Proximus: Flex en Epic worden duurder

Proximus verhoogt zondag de prijzen van zijn populaire telecombundels Flex en Epic. Dat kondigde het bedrijf in maart al aan. Het gaat om stevige prijsstijgingen, waarvoor Proximus verwees naar gestegen kosten voor lonen en technologische apparatuur.

In januari had Proximus al de tarieven van een aantal oude formules opgetrokken. Nu volgen de populaire bundels Flex en Epic. Ook de Business Flex-packs voor bedrijven worden duurder. Het gaat om prijsverhogingen met 3 tot 4 euro per maand.

Zo zal een basis Flex-abonnement met enkel internet en televisie vanaf mei 63,99 euro per maand kosten in plaats van 59,99 euro. Dat is een stijging met 6,7 procent. Voor wie er twee mobiele abonnementen bijneemt, gaat de prijs van 83,99 euro naar 88,99 euro, of plus 6 procent.

Niet alles wordt duurder: het instapabonnement voor vast internet wordt iets goedkoper. Dat zal 25 euro per maand kosten in plaats van 27,50 euro. De naam verandert van Internet Start naar Internet Essential. Er is een maandelijks volume van 100 GB inbegrepen en de downloadsnelheid bedraagt maximaal 50 mbps.