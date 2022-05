René Van der Gijp: “Ik heb Johan Derksen nog nooit zó aangeslagen gezien na compleet verzonnen verhaal”

in ‘Vandaag Inside’ vertelde Johan Derksen een verhaal dat “nooit echt is gebeurd”, aldus René van der Gijp — © rr

René van der Gijp (61) klapt uit de school over de ’kaarsrel’, die de populaire talkshow Vandaag Inside afgelopen week de nek omdraaide. Volgens het icoon is de anekdote die Derksen vertelde nooit echt gebeurd, zelfs niet in de later afgezwakte vorm. „Dat verhaal bestaat helemaal niet: het OM is op zoek naar iemand die er niet is”.

Het praatprogramma ‘Vandaag Inside’ verdween donderdag van de buis, na aanhoudende ophef over het verhaal dat voetbaljournalist Johan Derksen er dinsdag vertelde. Hij zou naar eigen zeggen in de jaren ‘60 een kaars tussen de benen van een bewusteloze vrouw hebben gestoken. “Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting uitleggen”, zei Derksen toen.

Maar volgens René Van der Gijp, vriend en collega van Derksen, is dat verhaal nooit echt gebeurd. “In het ‘onderbroekenlol in kantines’-circuit heb ik dit verhaal al dertig keer voorbij horen komen, in allerlei weergaves. Elke keer dacht ik: het is gewoon niet waar. De keeper van Veendam (die volgens Derksen aanwezig was, red.)zegt dat het niet waar is. Dus het Openbaar Ministerie (dat vrijdag aankondigde dat het een onderzoek opende, red.) gaat op zoek naar iemand die er niet is. Ik snap best dat mensen zeggen: ‘Dit kan niet’. Als er maar één procent van waar was, mag het hele land over ons heen rollen. Maar goed, ik wist dat het niet waar was, en daarom hechtte ik er ook geen enkele waarde aan.” Waarom hij dan niet vertelde dat zijn collega flauwekul uitkraamde, zegt Van der Gijp stellig: “Dat is niet aan mij, maar aan Johan.”

Derksen zwakte zijn verhaal woensdag af, maar weigerde om zich te excuseren. Dat volstond niet om de kritiek te doen verstommen. “Johan heeft het later verdraaid, en gezegd dat ie tussen haar benen stond”, aldus Van der Gijp. “Dat was slecht, maar dat deed hij dus omdat het gewoon niet waar is. En dat was niet handig: dat kun je dan niet meer nog een keer recht praten. Dat moet je ook niet willen. Laat het maar overwaaien. Hij gaat het toch niet toegeven.”

“Ik heb Johan nog nooit van mijn leven zo aangeslagen gezien”

Volgens Van der Gijp wist productiehuis Talpa “ook wel dat het verhaal niet waar was”. “Maar er kwam zoveel over ze heen”, aldus de voetbalanalist. “Van Kamervragen tot Sigrid Kaag. Dan kan ik het wel begrijpen. Ik weet dat ze in paniek zijn. En dan gaan ze Johan een briefje geven om voor te lezen, zodat we mogen blijven. Dat heeft denk ik veel bij hem kapot gemaakt.”

Volgens Van der Gijp is Derksen zwaar onder de indruk van de heisa. “Hij is door zoveel organisaties de wacht aangezegd, ik heb Johan nog nooit van mijn leven zo aangeslagen gezien. Ik heb gezegd: ga lekker met je hond wandelen, eet eens iets anders dan bruine boterhammen met kaas en ga naar een restaurant. Ik maak me wel zorgen dat hij nu als zo’n paria wordt neergezet.”