20 mensen geëvacueerd uit Azovstal-complex, maar duizend belegerde Oekraïners leven nog onder fabriek: “Op rotte matrassen met wonden vol gangreen”

Een groep van 20 à 25 mensen heeft zaterdag de belegerde Azovstal-fabriek in de zuid-Oekraïense stad Marioepol kunnen verlaten. Maar er bevinden zich nog steeds 1.000 burgers (volgens Oekraïense bronnen) tot 2.500 strijders (volgens Russische bronnen) in de gangen en kelders onder het complex. In abominabele omstandigheden, blijkt uit beelden van Sky News.

Volgens het Russische staatspersbureau Tass konden 19 volwassenen en zes kinderen jonger dan 14 jaar het complex zaterdag verlaten. Het Oekraïense Azov-regiment, dat de staalfabriek verdedigt, meldde dan weer dat twintig burgers vertrokken waren voor evacuatie naar het noordwestelijker gelegen Zaporizja. “Twintig burgers – vrouwen en kinderen – zijn overgebracht naar een overeengekomen plaats, en we hopen dat ze geëvacueerd zullen worden naar Zaporizja”, aldus een commandant in een filmpje op Telegram.

Volgens Oekraïense bronnen zouden ongeveer duizend burgers hun toevlucht hebben gezocht in de ondergrondse ruimten van de fabriek. Het Kremlin houdt vol dat naar schatting zo’n 2.500 Oekraïense strijders en huurlingen zich daar hebben verschanst.

Gruwelijke beelden

De Britse televisiezender Sky News kon spreken met twee vrouwen wiens echtgenoten zich in de fabriek bevinden als leden van het extreemrechtse Azov-regiment. Op beelden die zij toonden zijn mannen te zien met bebloede verbanden, met open wonden waarin gangreen vrij spel heeft, of met geamputeerde ledematen. Volgens de vrouwen bevinden zich er zo’n 600 gewonden in de fabriek, die moeten slapen op rotte matrassen.

De mannen in de video – die eerder deze week gemaakt zou zijn – vertelden dat ze nog slechts eten hebben voor één maaltijd per dag, en dat ze dagelijks anderhalve liter water moeten delen met vier mensen. Eén halfnaakte man vertelt kreunend van de pijn hoe hij twee gebroken ribben, een doorboorde long en een arm uit de kom heeft “die op het vlees hangt”. “Ik wil aan die dit ziet vertellen: als jullie dit niet hier in Oekraïne stoppen, zal het verder gaan, tot in Europa.”

Oekraïne en Rusland hebben, na bemiddeling van VN-secretaris-generaal António Guterres, afgesproken om een humanitaire corridor te openen, om burgers de gelegenheid te geven zich in veiligheid te brengen. Van een grootschalige evacuatie is tot dusver echter geen sprake geweest.