Verdachten van dodelijke aanval op Westelijke Jordaanoever opgepakt

De twee mannen worden verhoord. Volgens Israëlische media zijn ze in de Palestijnse stad Salfit in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Bij de aanval op vrijdagavond is een bewaker doodgeschoten bij een ingang van de Israëlische stad Ariel.

In Azzoun, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, werd later ook een Palestijnse jongeman doodgeschoten bij een confrontatie met het Israëlische leger.