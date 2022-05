Wouter De Vriendt geen kandidaat-voorzitter Groen. Wat doet Calvo?

Kamerfractieleider Wouter De Vriendt is geen kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter van Groen. Hij heeft een kandidatuur overwogen, maar wil zich de komende tijd focussen op zijn werk als fractieleider, zo laat De Vriendt zondag aan Belga weten. Het is nu vooral uitkijken naar wat Kristof Calvo zal doen.

Enkele weken geleden kondigde Meyrem Almaci aan dat ze stopt als voorzitster. Kandidatenduo’s om haar en ondervoorzitter Dany Neudt op te volgen aan het hoofd van de groene partij, hebben tot dinsdag om 17 uur om hun kandidatuur in te dienen. Woensdag worden de definitieve duo’s bekendgemaakt.

Een van de namen die steevast en zeer nadrukkelijk opdoken voor de job, was die van Wouter De Vriendt. Hij zal echter geen kandidaat zijn, laat hij nu weten. “Dat is een positieve keuze”, zegt hij. “De steun en de aanmoedigingen heb ik erg gewaardeerd, daarom heb ik het ook overwogen. Maar ik ben nog maar recent fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer en ik werk enorm graag samen met ons team van parlementsleden en onze ministers. Ik hou ervan om de dingen af te maken waaraan ik begonnen ben.”

Inhoudelijke race?

Wel kijkt hij uit naar een “boeiende inhoudelijke race” de komende weken. “De uitdaging is groot. Ik hoop op sterke, wervende kandidaturen die de partij kunnen verbreden, en die de brug kunnen slaan tussen het uitbouwen van een scherper profiel en verantwoordelijk besturen”, aldus nog De Vriendt.

De vraag is maar of er echt een ‘inhoudelijke race’ komt. Eerder deze week haakte immers ook al Vlaams fractieleider Björn Rzoska af. Andere namen die nog circuleerden waren die van Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout, gewezen federaal fractieleider Kristof Calvo en politiek directeur Bogdan Vandenberghe.

Maar zowel Calvo en Vandenberghe lieten al de nodige reserves optekenen. Vandenberghe had naar verluidt gehoopt naar voren geschoven te worden als consensuskandidaat. Calvo had zich na zijn gemiste ministerschap in 2020 wat teruggetrokken en liep ondertussen stage bij de Nederlandse groenen. Tijdens die herbronning kwam hij vooral naar buiten met teksten en ideeën over de Belgische ‘particratie’ waar hij met name de politieke macht van … partijvoorzitters in ons land hekelde. (belga, syd)