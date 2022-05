PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw: “Blokkeer prijs van basisgoederen, om alle werkende mensen te beschermen”

Blokkeer de prijs van basisgoederen zoals bloem, pasta en aardappelen en verlaag de brandstofprijs tot maximaal 1,40 euro per liter. Dat is de oproep van PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw in zijn toespraak voor 1 mei. De kosten voor de ingreep moeten volgens Hedebouw betaald worden door de “speculanten en oorlogsprofiteurs” en dat via een bijzondere heffing op de overwinsten van multinationals.