Franse zangeres Régine op 92-jarige leeftijd overleden

Régina Zylberberg zag op 26 december 1929 het levenslicht in Anderlecht. Haar ouders waren Poolse joden. In de jaren 1930 emigreerde het gezin naar Frankrijk. Ze werd door haar moeder verlaten, en kwam terecht in een klooster in Aix-en-Provence, waar ze een passie voor zingen en optreden ontdekte. In 1941 kon ze ontkomen aan de deportatie dankzij niet-joodse Fransen.

Op zestienjarige leeftijd ontmoette ze haar eerste echtgenoot, Paul Rotcage. Samen kregen ze een zoon Lionel. Op 19-jarige leeftijd scheidden ze echter. Haar zoon Lionel zou overlijden aan kanker in 2006, een verlies waar ze zich nooit van zou herstellen.

Haar reputatie als koningin van de nacht smeedde ze in de club Whisky à Gogo. Ze was er dj, barvrouw en toiletdame. In 1956 openden ze de allereerste discotheek in Frankrijk: ‘Chez Régine’. Het etablissement lokte heel wat filmsterren, politici en royalty’s, zoals Françoise Sagan, Brigitte Bardot, Georges Pompidou, John Wayne en Charlie Chaplin. In de jaren 1960 zong ze in Carnegie Hall in New York, waardoor ze samen met Edith Piaf een van de weinige Françaises was die de VS hadden veroverd. Ze opende haar tweede nachtclub ‘New Jimmy’s’ op de boulevard Montparnasse in Parijs. Voor Régine begon hier een imperium, die zich van Parijs tot New York uitstrekte. In 1969 huwde ze opnieuw, deze keer met de zakenman Roger Choukroun. Met hem deelde ze meer dan 30 jaar het leven.

In de jaren 1990 begonnen de zaken minder goed te lopen. Een eerste financiële tegenslag leed ze met het viersterrenhotel ‘Cheval Blanc Régine’s Hôtel’ in Nîmes. De zangeres organiseerde er gedenkwaardige feesten, maar de uitgaven stortten het etablissement in een bodemloze put. Begin de jaren 2000 stootte ze al haar nachtclubs af, maar ze bleef wel mondaine feesten organiseren.

De zangeres was bekend van nummers zoals ‘La grande Zoa’, ‘Azzurro’, ‘Les p’tits papiers’, en ‘Patchouli Chinchilla’. Ze was eigenaar van tot 22 discotheken over de hele wereld, die haar voornaam droegen, te beginnen met ‘Chez Régine’ nabij de Champs-Elysées in Parijs. Ze was ook te zien in een tiental films. Over haar vriendschap met beroemdheden zoals Gainsbourg, Andy Warhol en Mick Jagger, vertelde ze in een autobiografie die eind 2018 verscheen.