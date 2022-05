MR wil lagere lasten op arbeid om werkzaamheidsgraad op te krikken: “Weten die mensen wel in welk land we leven”

Op 1 mei blazen de Franstalige liberalen ook traditioneel verzamelen. Dit jaar trokken enkele honderden mandatarissen en militanten naar Herstal, waar voorzitter Bouchez de troepen toesprak op de voormalige industriële site van Acec. “Wanneer ik diegenen hoor die de lasten willen verhogen, vraag ik me af of ze echt weten in welk land we leven”, aldus Bouchez, die daarbij de verschillen in belastingen aanhaalde tussen België, Frankrijk en Duitsland.

Hij verwees daarbij opnieuw de linkse pleidooien voor een hogere fiscaliteit op grote vermogen naar de prullenmand. “Laat jullie niet om de tuin leiden. De taxering van zogenaamde ‘rijken’ komt neer op de taxering van de middenklasse. Het zijn belastingen voor wie, na een hele leven te hebben gewerkt, een tweede appartement hebben kunnen kopen, of – heiligschennis – een derde”, luidde het.