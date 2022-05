Britten in Spanje mogen niet langer met auto rijden: “Dit kan een week duren, maar ook langer”

Tienduizenden Britten wonen permanent als expats in Spanje, en konden door EU-regelgeving decennialang gebruikmaken van hun Brits rijbewijs om rond te rijden in dat land. Na de Brexit moest het Verenigd Koninkrijk echter aparte onderhandelingen voeren met alle EU-leden. Dat lukte met alle landen voor de deadline van 30 april, behalve met Spanje.

Volgens de Britten ligt de fout bij de Spaanse onderhandelaars. “Het is een geval van ‘manana, manana’ (‘morgen, morgen’, red.)”, klinkt het. “Het is tijd dat ze doen wat ze beloofd hebben. Dit kan een week duren, maar ook langer. In tussentijd kunnen Britten die in Spaanse bergdorpen wonen niet met hun auto rijden.”

Het gaat enkel om Britten die permanent in Spanje wonen. Britse toeristen kunnen nog wel gewoon met hun Britse paspoort rondrijden in de EU.