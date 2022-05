Nachtleven in de ban van schrikwekkende trend: getuigen spreken van ‘prik’, waarna misselijkheid of black-outs volgen

Het nachtleven is in de ban van een schrikwekkende trend. Meerdere getuigenissen uit het Brusselse spreken over “een prik” die ze plots voelen, waarna misselijkheid of zelfs een black-out volgt. Soortgelijke verhalen kwamen ook al uit Frankrijk. Klachten voor aanranding zijn bij ons nog niet bekend. Maar het fenomeen baart wel zorgen. “Er bestaan effectief stoffen die zo snel na injectie kunnen werken,” weet toxicoloog Jan Tytgat (KUL).