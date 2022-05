Bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog doorkruist woensdag Belgische luchtruim

Het vliegtuig, dat deel uitmaakt van de Battle of Britain Memorial Flight van de Britse Royal Air Force, was van groot belang tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Lancaster zal woensdagochtend opstijgen vanop de basis in Coningsby, in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, en zal in ons land Lierde, Alken, Hechtel-Eksel en Gierle aandoen, vooraleer koers te zetten naar Nederland. Daar volgt dan een tussenstop waarna de Lancaster terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk.

“Het is in de context van de Bevrijding van de regio dat de Lancaster naar Sanicole (de vliegclub van Hechtel-Eksel) komt. Het is een eerbetoon aan de Limburgse gemeenten en hun oud-strijders. Tegelijk herdenken we ook de Lancaster die op 12 mei 1944 is neergestort in Beverlo”, duidt Sanicole-woordvoerder Joeri Mombers.

Het is van 2011 geleden dat de Lancaster nog in ons land was. Mogelijk is het meteen ook de laatste keer, gezien het beperkt aantal uren dat dit historisch vliegtuig mag vliegen. Er zijn bovendien ook nog maar twee vliegwaardige exemplaren in de wereld.