Ontsnapte emoe gaat op wandel over E40, moedige bestuurders voorkomen erger

NEVELE/DRONGEN

Het was even schrikken voor de automobilisten, zaterdagavond op de E40 bij Nevele richting Gent. Plots liep een ontsnapte emoe op de autosnelweg, tussen de wagens. Het dier was in paniek uitgebroken uit een weide van een particulier in de Moorstraat in Landegem. Het terrein is gelegen langs de autoweg.