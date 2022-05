Oekraïne: “Russische hoge officieren gedood bij aanval op legerstaf”

Bij een Oekraïense aanval op het kwartier van de Russische legerstaf in de stad Izjoem zijn volgens Kiev meerdere mensen gedood, onder wie hoge officieren, aldus een raadgever van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Anton Herasjtsjenko. Izjoem telt zowat 50.000 inwoners en bevindt zich in het oosten van Oekraïne.

Volgens Oekraïne bevindt de Russische stafchef Valeri Gerasimov zich in Izjoem om het bevel te voeren over het offensief in de Donbas. Hij zou gewond geraakt zijn bij de aanval, al werd dat nog niet bevestigd. Wie gedood zou zijn bij de Oekraïense aanval is majoor-generaal Aleksej Simonov. Hij zou de negende gedode Russische generaal zijn sinds het begin van de oorlog.

De aanval zou al gebeurd zijn op zaterdag. Van Russische zijde kwam geen bevestiging, ook niet over de aanwezigheid van Gerasimov en Simonov.

