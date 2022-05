REACTIES. Felice Mazzu kan leven met gelijkspel tegen Antwerp: “4 op 6 in deze play-offs is goed”

Na de klinkende zege tegen Anderlecht vorige week zat er deze keer geen overwinning in voor Union. Tegen Antwerp werd het 0-0. Geen ramp volgens coach Felice Mazzu, al zag ook hij hoe er in de slotfase veel kansen gemist werden. “Dante Vanzeir en Deniz Undav hebben dit seizoen al veel voor ons gescoord, dus dat moeten we hen kunnen vergeven.”

Felice Mazzu (coach Union): “4 op 6 is goed”

“Ja, het zijn twee verloren punten als je kijkt naar de laatste 20 minuten en alle kansen die we missen”, opende trainer Felice Mazzu van Union. “Maar als je in het begin van het seizoen zei dat we de Champions’ play-offs zouden spelen en met een 4 op 6 zouden zouden beginnen tegen zulke kwaliteitsvolle tegenstanders, dan waren we zeer tevreden geweest. Het is waar dat we konden winnen, we misten efficiëntie, maar we moeten heel sereen zijn. Want 4 op 6 in deze play-offs is goed.”

“Antwerp had ook wat kansen voor de rust waar Anthony Moris een paar keer moest tussenkomen. Uiteindelijk waren we fysiek beter op het einde, we creëerden veel kansen en Antwerp kwam er niet meer uit. Maar dit kan gebeuren”, ging Mazzu verder. “Deniz Undav en Dante Vanzeir hebben al het hele jaar veel gescoord voor ons, dus ik denk dat we hen de gemiste kansen van vandaag kunnen vergeven. We waren goed in de organisatie, fysiek waren we sterk op het einde. We maakten wel wat foutjes wanneer we op hoekschoppen moesten verdedigen. Hoe ik de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge ga kijken vanavond? Al zittend (lacht). Ik hoop dat Club Brugge punten laat liggen.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Deniz Undav (Union): “Het zal er niet gemakkelijker op worden”

“Het was een mentaliteitswedstrijd. Iedereen vocht, iedereen liep, iedereen zit erdoor nu. We hadden de drie punten kunnen pakken, want we hadden veel grote kansen”, stelde topschutter Deniz Undav na de match. “Tijdens de rust denk ik dat de thuisfans hun eigen team uitfloten, en we speelden nochtans ook niet onze beste eerste helft. In de laatste 35 minuten waren we duidelijk beter, maar we scoorden niet. Ook in de laatste vijf minuten kregen we grote kansen, ik moet er daar minstens één van scoren. Maar dat kan gebeuren, we moeten verder. Vorige week was het een zware match, vandaag ook. Het zal er niet gemakkelijker op worden. Nu moeten we kijken waar we kunnen verbeteren. Hopelijk krijgen we hier geen spijt van.”

Anthony Moris (Union): “Logisch gelijkspel”

“Er heerst hier altijd een bijzondere atmosfeer, dan moet je het hoofd koel houden om iets mee te kunnen nemen”, vertelde Union-keeper Anthony Moris. “Het is normaal dat Antwerp druk zette, want ze spelen thuis en verloren hun eerste match. Veel mensen hebben weinig respect als ze zeggen dat Antwerp niet in deze play-offs thuishoort, als je ziet welke spelers ze hebben. Maar we hebben goed verdedigd. Dit is een logisch gelijkspel, al hadden we veel kansen naar het einde toe. We moeten dodelijker zijn op de afwerkingen, dat is zeker een werkpunt. Maar we blijven ervoor gaan. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Brian Priske (coach Antwerp): “Voor weinig gevaar gezorgd”

“Natuurlijk ben ik blij met het gelijkspel. Ik win natuurlijk liever, maar het was een moeilijke wedstrijd”, klonk het bij Antwerp-trainer Brian Priske. “Ik vond onze eerste helft heel goed. We hebben zelf een aantal kansen gecreëerd, Union daarentegen had er maar weinig. Alleen sommige stilstaande fases van Union maakten het ons moeilijk. De tweede helft ging dan weer iets moeilijker. Union werd beter en begon meer te duwen en counters af te dwingen. De laatste tien minuten hebben wij een beetje geluk. Je weet dat als je thuis speelt tegen Union, je zelf moet proberen te duwen en iets te creëren. Ik probeerde het dan ook met Benson op de linkse wingback, maar Union is gewoon een heel stevige ploeg.”

“De match in februari was compleet anders“, stelde de Deen. “Vandaag hebben we een goede ploeg gezien, denk ik. Iedereen heeft heel veel gelopen en ervoor gevochten. Defensief liep het dan ook ongeveer 80 minuten goed, maar offensief hebben we voor weinig gevaar gezorgd. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar dat wisten we misschien wel op voorhand als je alleen met Frey, Benson en Nainggolan vooraan speelt. Maar je moet nu eenmaal soms aanpassen aan de tegenstrever. Ik moet hen ook feliciteren, want er staan drie heel goede centrale verdedigers bij Union.”

“Ik ben voornamelijk ontgoocheld in de stilstaande fases. Daar hadden we zeker meer mee kunnen en moeten doen. Geen discussie daarover, we krijgen te weinig kansen uit onze corners. Zeker in wedstrijden zoals deze moet dat veel beter”, sloot Priske af.

Ritchie De Laet (Antwerp): “Het was altijd net niet goed genoeg”

“Ik denk dat er niet veel in deze wedstrijd zat. We mogen blij zijn met een punt” Ons doel was om een voet naast hen te zetten in de duels. Dan weten we dat er voetballende momenten komen voor ons en dat we de spelers hebben om hen pijn te kunnen doen”, vertelde Ritchie De Laet. “We hebben een paar halve kansen kunnen creëren, maar het was altijd net niet goed genoeg.”

“Ik ben al blij dat ik weer serieus op het veld kan staan, het is een lange maand geweest en ik ben blij dat dat achter de rug is”, zei De nog. Hij kampte recent met een darmprobleem. “Hopelijk kan ik nu naar de toekomst kijken. Ik denk dat we veel vrije trappen en corners kregen, en dat dat misschien de kleine details waren waarop we konden scoren. We wisten dat het niet makkelijk zou zijn, het is de tweede keer dat we in deze formatie spelen. We werken er nog aan, maar ik denk dat alles wel zal goedkomen.”