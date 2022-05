Moeder rouwt om Brugse David die overleed in Cambodjaanse cel: “Binnenkort zouden de documenten voor zijn uitlevering aan België ondertekend worden”

In een Cambodjaanse cel is in de nacht van vrijdag op zaterdag David Catry (40) overleden. De Bruggeling zat in de Prey Sar-gevangenis - in Cambodja beter bekend als “de hel” - een levenslange gevangenisstraf uit voor drugssmokkel. Een astma-aanval zou hem fataal zijn geworden, maar zijn moeder plaatst daar vraagtekens bij. “David was daar het zonnetje in de hel, maar hij werd ook met de dood bedreigd.”