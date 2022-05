Extreme verkeersagressie in drukke winkelstraat: twee jongeren steken motorrijder (21) neer

In de Nederstraat in Oudenaarde, een van de drukste winkelstraten in het stadscentrum van Oudenaarde, is zondagnamiddag een motorrijder door twee jongeren neergestoken. Het zou om een geval van verkeersagressie gaan.

De agressie gebeurde zowat halfweg de Nederstraat, ongeveer ter hoogte van het kruispunt met de Kattestraat. Het 21-jarige slachtoffer, dat een messteek in de hartstreek kreeg, werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het UZ Gent overgebracht. Zeker een van de twee verdachten, vermoedelijk minderjarig, werd ter plaatse door de politie opgepakt.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse bloemenmarkt was het zondag bijzonder druk op de Markt in Oudenaarde en ook in de aanpalende winkelstraten. “Er was eerst al serieus commotie en ergernis in de Nederstraat toen een auto, met twee of drie jongeren aan boord, aan een totaal onverantwoorde snelheid reed en voor een gevaarlijke situatie zorgde”, zegt de handelaar die de hulpdiensten belde.

“Door de bloemenmarkt op de Markt wandelden immers ook heel veel mensen in de straat. Meteen nadat die auto voorbijgereden was, liepen twee jongeren in het midden van de rijweg. Ze leken mij om een of andere reden al opgehitst. Of dat met die auto te maken had, is mij niet duidelijk. Ze verhinderden in elk geval een motorrijder de doorgang. Of die motorrijder hen een bepaald teken heeft gegeven dat hen niet beviel, weet ik niet. Maar er ontstond wel een tumult waarbij de motorrijder een messteek kreeg.”

De agressie werd door verschillende voorbijgangers opgemerkt. Een getuige kon het voorval ook filmen, waardoor de politie de verdachten snel kon identificeren.