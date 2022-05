Kristian Arnstad (18) krijgt na anderhalf jaar wachten tweede basisplaats bij Anderlecht… en ook de eerste was tegen Club Brugge

Een grote verrassing bij Anderlecht in de basis: de achttienjarige Kristian Arnstad stond tegen Club Brugge in de basis in de plek van de geblesseerde Lior Refaelov. Een opvallende keuze, gezien het debuut van de jonge Noor twee jaar geleden tegen Club Brugge geen geschenk was.

“Het grootste talent van Scandinavië”, werd Arnstad genoemd toen paars-wit hem op zestienjarige leeftijd wegpikte bij het Noorse Stabaek. De jonge middenvelder kon aardig wat adelbrieven voorleggen – meegetraind bij Manchester United en Ajax – maar werd bij zijn debuut in oktober 2020 weggeblazen door Club Brugge. Anderlecht had net Doku verkocht en kreeg een heuse voetballes in Jan Breydel: 3-0.

Nadien speelde de Noor nog twee keer: een invalbeurt tegen KV Oostende en RFC Luik. Ondertussen bleef het relatief stil rond Arnstad. Bij de beloften speelde hij dit seizoen wel een sleutelrol in het behalen van een ticket voor 1B, en op de laatste speeldag van de reguliere competitie mocht hij verrassend invallen op Kortrijk. Het leek wel alsof Arnstad een metamorfose had ondergaan: hij was balvast, lokte slimme fouten uit en viel zeker niet uit de toon.

Het contract van Arnstad loopt volgende zomer af. Volgend seizoen liggen er wel wat kansen in 1B, maar daar staat de Noor in eerste instantie niet voor te springen: hij hoopt naam te maken in de Jupiler Pro League. Wie weet kan hij vandaag het juk van zijn mindere debuut voor Anderlecht volledig van zich afspelen.