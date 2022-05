Al na vier minuten discussie in Anderlecht: Club Brugge claimt penalty na duwfout op De Ketelaere, maar VAR grijpt niet in

Anderlecht-Club Brugge is begonnen met een opmerkelijke strafschopfase. Na amper vier minuten hadden de bezoekers al een penalty kunnen krijgen toen Charles De Ketelaere een stevige duw moest incasseren van Lisandro Magallan. Scheidsrechter Verboomen en de aanwezigen in het VAR-busje beslisten er anders over.