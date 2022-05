Peilingen wijzen op winst, maar verdeeldheid bij Vlaamse socialisten is groter dan het lijkt

Voor het eerst in jaren zitten de Vlaamse socialisten niet meer in de hoek waar de klappen vallen. De peilingen wijzen op winst, voorzitter Conner Rousseau is alomtegenwoordig en de sfeer in de partij zit goed. Maar 1 mei is meer dan Rousseau alleen. Maar achter de rode vlaggen en spandoeken is de verdeeldheid groter dan het lijkt, zo blijkt uit een reportage achter de schermen in zijn thuisstad.