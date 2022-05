Alfred Schreuder niet te spreken over penaltyfase: “Hoe dat geen strafschop is, moeten ze mij toch eens uitleggen”

Club Brugge raapte zondagavond geen drie, maar één puntje in Anderlecht. Een terechte uitslag volgens de Brugse coach Alfred Schreuder, maar over de veelbesproken penaltyfase was hij niet blij. “Ik vind dat dat niet kan”, aldus de Nederlander, die ook bezorgd is om de blessure van Mats Rits.

“Als je de twee helften bij elkaar optelt, denk ik dat dit een correcte uitslag is”, opende Alfred Schreuder zijn analyse. “In de eerste helft konden we na tien minuten al 0-2 voor staan, als Noa Lang die kans afwerkt en wij een penalty krijgen. Ik begrijp niet dat dat geen penalty is, dat moeten ze mij toch eens uitleggen. Ik vind dat dat niet kan, het is heel slecht. Je hebt een VAR en iedereen ziet dat Charles De Ketelaere geduwd wordt bij de voorzet, waardoor hij hem niet goed raakt.”

“In de eerste helft speelden we bij fases prima, in de tweede helft was het een paar keer wat slordiger en zag je ook dat Anderlecht op de omschakeling loerde”, aldus de Nederlander. “Ze kregen nog een paar goede kansen. Maar uiteindelijk hebben we in fases ook goed verdedigd. Mechele speelde goed, N’Soki ook. Hij maakte wel twee fouten kort na elkaar, dus heb ik Jack Hendry ingebracht. Hoe het met Mats Rits is? Dat moeten we onderzoeken. Als Mats eruit gaat, is dat geen goed teken. Hij voelde meteen dat er iets niet goed zat, maar wilde wel proberen. Het is afwachten.”

Schreuder wisselde ook Denis Odoi en Charles De Ketelaere. “Waarom? Je hoeft niet altijd te kijken naar waarom je iemand wisselt, maar waarom je iemand inbrengt. We wilden energie in die wedstrijd houden om Anderlecht onder druk te zetten. Ik vond dat Noa Lang iets beter in de wedstrijd zat dan Charles, dus dan maak je die keuze. Anderlecht is ook een uitstekend team dat zich goed heeft ontwikkeld dit seizoen, we speelden tegen een topploeg. Als we naar onszelf kijken, waren we niet zuiver genoeg aan de bal en waren we af en toe te onrustig. Maar ik maak me geen zorgen. We hebben vaker gezegd dat we van wedstrijd tot wedstrijd kijken.”

Nu volgen twee belangrijke confrontaties met leider Union. “Vandaag kijk ik daar even niet naar. Eerst deze wedstrijd analyseren”, stelt Schreuder, die wel lovend was over de play-offs. “Als ik de beleving nu meemaak, is dat toch echt bijzonder en mooi. Voor ons is dat nu gunstig. Ik snap dat het voor Union balen is, maar je merkt dat het ergens om gaat.”