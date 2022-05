Dagbladwinkel mag jaar lang geen weddenschappen meer aanbieden omdat klant er meer dan 15.000 euro in drie uur tijd vergokt

Een Waregemse dagbladwinkel mag van de Kansspelcommissie een jaar lang geen weddenschappen meer aanbieden. Een klant vergokte er op drie uur tijd meer dan 15.000 euro, terwijl het wettelijk toegestane maximumbedrag 200 euro per dag is.

Het was de klant zelf – die wegens een gokverslaving geen weddenschappen meer mocht plaatsen – die een klacht indiende tegen de Waregemse dagbladwinkel.

Volgens de gokker had hij in de krantenwinkel op iets meer dan drie uur tijd voor maar liefst 15.000 euro aan weddenschappen kunnen plaatsen. Dat bedrag is 75 keer meer dan het wettelijk toegestane voor een dergelijke krantenwinkel. Volgens de wet mag een klant er – per dag – maximaal 200 euro vergokken.

Volgens de uitbater zou de klant hem hebben afgedreigd, dat kon echter niet worden bewezen.

De uitbater – die geen commentaar wenste te geven – ziet nu een jaar lang zijn vergunning geschorst door de Kansspelcommissie om in zijn krantenwinkel weddenschappen te mogen aanbieden. De schorsing ging begin deze maand in, en loopt tot eind maart 2023.

De uitbater probeerde het intrekken van zijn goklicentie via de Raad van State nog ongedaan te maken. Volgens de man verliest hij hierdoor een jaar lang twintig procent van zijn inkomsten, bestaat het risico dat hij door zijn lagere inkomsten een personeelslid moet ontslaan en ook een lening niet kan terugbetalen. Dat mocht echter niet baten.

‘Nevenactiviteit’

Over de enorme schaal van gokken via krantenwinkels is veel te doen sinds de aangekondigde overname van zo’n 170 Bpost-krantenwinkels door gokbedrijf Golden Palace. Volgens justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt in sommige krantenwinkels intussen jaarlijks voor zo’n 4 miljoen euro vergokt. Nochtans was deze bijkomende activiteit voor krantenwinkels door de wetgever opgevat als een “nevenactiveit”, omdat in krantenwinkels de verkoop van kranten, weekbladen en sigaretten fors was teruggelopen.

Er zijn daarom onlangs strengere regels afgekondigd. Zo mag in krantenwinkels enkel nog gegokt worden wanneer ze voldoende kranten en weekbladen verkopen. Er doken immers almaar meer schijndagbladwinkels op, waar in hoofdzaak werd gegokt. In dagbladwinkels mag voortaan per jaar ook voor niet meer dan 250.000 euro worden gegokt. “We aanvaarden niet langer dat krantenwinkels verdoken gokpaleizen worden”, aldus van Quickenborne.

Volgens cijfers van de Kansspelcommissie werd er tot nog toe via de krantenwinkels jaarlijks voor zo’n 175 miljoen euro gegokt.

