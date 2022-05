REACTIES. Vincent Kompany tevreden met inzet van Anderlecht: “Deze versie van de ploeg heeft enorm veel progressiemarge”

Ook in Anderlecht-Club Brugge vielen zondag geen goals. Beide teams leken dat een correcte uitslag te vinden, al was de Brugse trainer Alfred Schreuder not amused over de scheidsrechterlijke beslissing om na enkele minuten geen strafschop te geven. De Nederlander was ook bezorgd om Mats Rits, die op krukken het stadion verliet. “Hij voelde meteen dat er iets niet goed zat, het is afwachten.”

Vincent Kompany (coach Anderlecht): “Niet tevreden met resultaat, maar fier op de inzet”

“Met dit resultaat ben ik nooit tevreden, Anderlecht wil altijd winnen thuis. Maar de jongens hebben gestreden”, vertelde Vincent Kompany na afloop. “Iedereen is in de strijd gegaan: spelers, staf, vervangers. Een reactie heb ik zeker gezien. Ik zag een heel agressieve ploeg, een jonge ploeg ook. Deze versie van de ploeg heeft enorm veel progressiemarge. Als coach moet je alleen tevreden zijn als je wint, maar je kan ook fier zijn op de inzet van de jongens. Dat is het geval vandaag.”

Club Brugge begon heel sterk aan de match. “Ik herinner me nog een uitspraak van niet zo lang geleden, dat Club Brugge het Bayern München van België is, dus kan het wel eens zijn dat je een kwartier weggeeft”, vertelt Kompany daarover. “Nogmaals, heeft Arnstad een kwartier vrij gegeven? Neen. Kana, Cullen, Zirkzee, Kouamé, de invallers El Hadj, Amuzu: alle jongens hebben honderd procent gegeven. Het was op onze limiet. Dit Club Brugge is heel goed, maar we zijn gevaarlijk geweest. Het was een wedstrijd met veel spanning.”

“Het collectief heeft het gehaald. Club Brugge is een heel complete ploeg. Als zij de bal hebben moet je hard werken om die te veroveren. Zij hebben spelers tussen de lijnen die je niet aan de bal kan laten. En als je zelf de bal hebt, dan zetten zij hoog druk. Het was in alle fases moeilijk en zo hoort een wedstrijd als deze. Het had 1-0 kunnen zijn voor ons, of 0-1 voor hen”, stelt Kompany.

De jonge Kristian Arnstad kreeg tegen Club Brugge zijn kans. “Het is een mooi spiegelbeeld”, aldus de trainer. “Die jongen speelde zijn eerste wedstrijd een jaar geleden op Club Brugge. Wij werden weggespeeld, opgepeuzeld, hij ook. Ik zei toen: ‘Oké, klopt, maar van alle jongens op het veld zal hij de beste carrière maken.’ En dat geloof ik nog steeds, als je ziet welke progressie hij maakte de laatste maanden. Ik vind het typerend hoe een jonge speler zich moet gedragen. We hebben hem lang niet in de kern kunnen zetten omdat we in België maar 18 spelers in de kern mogen zetten. We zullen het wel weer kunnen uitleggen, maar we zijn het enige land in Europa waar slechts 18 spelers in de wedstrijdkern mogen. Daardoor zijn jongens als Arnstad en Kana veel minder vaak aan spelen toegekomen. Maar ze hebben wel altijd de perfecte instelling getoond. Door rustig te blijven, maar ook kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen. In die momenten zijn ze klaar.”

“De blessure van Zirkzee? We zullen zien. De vervanging van Magallan? Hij had een gele kaart en we stonden vaak man op man achterin. Hij deed dat heel goed maar ik zag de bank van Club Brugge vier, vijf keer opstaan, wat ik ook begrijp. Ik dacht: ik wil hem vertrouwen geven, maar als de scheidsrechter en slechte dag heeft – wat niet het geval was – heb ik hem gewisseld”, sloot Kompany af.

Hans Vanaken (Club Brugge): “We waren echt baas in het eerste kwartier”

“Er werd aan een hoog tempo gespeeld. Er was veel middenveldspel en weinig grote kansen”, vertelde Hans Vanaken. “In het eerste kwartier waren wij echt baas, en als Noa Lang die kans afwerkt, denk ik dat we vertrokken waren. Maar ik heb het gevoel dat die redding Anderlecht net een extra boost gaf, dat ze beter in de match kwamen. Daarna kon het alle kanten op. Ik denk dat een gelijkspel de juiste uitslag is. Dat het weer een gelijkspel is tussen ons? Ja, het zijn er al veel de laatste tijd. Het hangt soms af van details. Die kans van Noa was een kantelpunt in de eerste helft, in de tweede helft was er dat schot van Mata op de paal. We hadden geen geluk, maar ik denk dat Anderlecht ook eens de lat raakt.”

Andreas Skov Olsen (Club Brugge): “Belangrijk dat we hier een punt pakken”

“Ik voel me niet zo goed, want ik denk dat we niet ons beste spel hebben gebracht vandaag”, vertelde de jonge Deen Andreas Skov Olsen. “Maar het was belangrijk om hier met een punt te vertrekken, dus daar kunnen we vandaag blij mee zijn. Ik denk dat we de match niet genoeg onder controle hadden, we speelden te defensief. Veel kansen hadden we niet, dus daar moeten we deze week aan werken. In de volgende match tegen Union moet dat beter. Tijdens de rust wilde de coach dat we meer controle aan de bal hadden, dat we meer op de helft van Anderlecht gingen spelen. Ik kijk uit naar de volgende twee wedstrijden, we moeten er 100 procent klaar voor zijn. We geloven nog in de titel en werken er elke dag hard voor.”

© BELGA

Kristian Arnstad: “We hebben nog meer in onze mars”

“Ik ben blij dat ik nog eens met de eerste ploeg kon spelen. We wonnen niet, maar ik denk dat we beter speelden dan de vorige matchen. We hebben nog meer in onze mars”, vertelde de 18-jarige Kristian Arnstad, die zijn eerste basisplaats van het seizoen kreeg. “Voor de match tegen Kortrijk speelde ik lang niet, maar ik ben blijven gaan en hard werken. Ik ben volwassener geworden, aan de bal. Maar ik ben fysiek ook sterker.”

“Het was leuk om weer wat minuten te krijgen. Dat was lang geleden”, zegt Arnstad. “Als ik die momenten krijg, neem ik ze. Gisteren na de training kwam coach Vincent naar me om te zeggen dat ik zou starten. Ik heb mijn ouders gebeld. Ze wilden naar Brussel komen, maar het bleek jammer genoeg niet mogelijk. Ze hebben op tv gekeken.”

“Lior Refaelov geeft me veel tips. Hij zit naast me in de kleedkamer, is een leider en speelt dezelfde positie, dus dat is iets natuurlijk”, vertelde hij nog.

Wesley Hoedt (Anderlecht): “Vechtlust die de laatste weken ontbrak, was er”

“Het was een gelijk opgaande strijd, ik denk dat het resultaat uiteindelijk eerlijk is”, klonk het bij Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt. “We moeten nog net iets meer creëren om te winnen. Ik denk niet dat we traag startten. We lieten de bal aan Club Brugge, dat is iets anders. Verder was de vechtlust er die de laatste weken ontbrak. Daar moet je mee beginnen, want als dat er niet is, heeft het geen nut om te gaan voetballen.”

Hoedt scoorde ei zo na een goal vanop zijn eigen helft. “Ik zag Mignolet de hele tijd voor zijn goal staan, dat doet hij best wel vaak. Eigenlijk gaf ik te snel prijs dat ik ging schieten. Als ik het wat meer verkapt had gedaan, denk ik dat de bal erin was gegaan. Wat er met Zirkzee was? Dat weet ik niet. Misschien de lies, zeg je? Hij stond weer op voor de tweede helft, maar ik denk dat het er dan weer inschoot. Dat is aan onze medische staf om te bekijken.”

Benito Raman (Anderlecht): “We moesten gewonnen hebben”

Benito Raman viel bij de rust in voor Joshua Zirkzee. “Waarom weet ik niet, ik denk dat hij een beetje last had. We zullen dat intern wel bekijken. Dat ik pittig begon aan de tweede helft? Ja, zo ben ik. Alles geven, dat is mijn manier van spelen. Vandaag misschien nog iets meer omdat we een reactie moesten geven na vorige week en twee weken geleden. We mogen trots zijn, maar we moesten gewonnen hebben.”

“Het is niet omdat we matchen verliezen, dat er plots een crisis is of moeten denken dat we gaan degraderen“, vertelt Raman. “Iedereen kan eens twee matchen verliezen, dat is normaal in het voetbal. Ik denk dat we hard gewerkt hebben en gezegd hebben: ofwel doen we dit elke week en worden we door de pers en de supporters afgeslacht, ofwel rechten we de rug en tonen we wat we waard zijn. Dat is nog maar eens gebleken vandaag.”

“Of ik vind dat we te vaak afgeslacht worden? Het is en blijft Anderlecht, dat is altijd al zo geweest”, stelt Raman. “Als je kijkt naar de kwaliteit die we hebben en we brengen te weinig, dan is het normaal dat erover wordt geschreven. Maar om daar veel aandacht aan te geven, daarvoor ben ik te oud geworden. Die jonge gasten moeten we dat aanleren, maar ik denk dat iedereen zijn job heeft gedaan. Arnstad komt hier voor de eerste keer spelen dit jaar en deed dat sterk, dus chapeau voor hem.”