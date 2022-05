‘Kleine Viking’ Kristian Arnstad helpt Anderlecht aan meer grinta tegen Club: “Hij gaat de grootste carrière maken van allemaal”

Na het laatste fluitsignaal sprak Anderlecht-coach Vincent Kompany zijn spelers intens toe in de middencirkel. De trainer loofde de onverzettelijkheid tegen Club Brugge. Zeker na die lamentabele prestatie op Union en de zwakke bekerfinale had RSCA hier nood aan. “Ik zag weer een jonge, agressieve ploeg”, sprak Kompany. “Natuurlijk win je liever, maar we speelden op onze limiet tegen een heel goed Club Brugge. Dat werd onlangs nog het Bayern München van België genoemd, hé. Maar we hebben hen niet gelost.”

De spelers leken te beseffen wat er op het spel stond. Als ze opnieuw door de mand vielen, dreigden de supporters in opstand te komen. Afgelopen week hadden de Brusselaars intern hard gehamerd op meer grinta. Uiteraard staat Kompany nog altijd voor verzorgd voetbal, maar het moest dit keer heus niet te academisch zijn. “We hebben deze week veel gepraat en hard gewerkt na Union”, verklaarde Benito Raman. “We zeiden onderling: ofwel rechten we de rug ofwel worden we elke week afgeslacht door de fans én door de media. We hebben nu getoond wat we waard zijn en hadden zelfs moeten winnen. Het is ook niet omdat we twee keer verliezen dat we gaan degraderen, hé.”

Jonge ploeg

Anderlecht kampte nochtans met enkele blessures. Yari Verschaeren was niet fit en ook Lior Refaelov was niet 100 procent. Daarom dropte Kompany onder meer Kristian Arnstad in de basis. De 18-jarige Noor kreeg de voorkeur op Anouar Ait El Hadj. De tiener deed het uitstekend met elf goeie passes in de laatste 25 meter, 9 balrecuperaties en één goed schot die Simon Mignolet nog net uit zijn hoek moest ranselen. “Kompany zei me gisteren (zaterdag, red) dat ik zou starten”, aldus Arnstad. “Maar ik heb goed geslapen. Ik ben geen gast die veel stress heeft. Ik belde naar mijn ouders in Noorwegen en zij probeerden nog om naar België te reizen, maar dat is helaas niet gelukt.”

© Isosport

Het was voor het talent uit Oslo nog maar de tweede basisplaats. De eerste was in oktober 2020 in Jan Breydel tegen Club Brugge. Paars-wit had Jérémy Doku net verkocht en werd daar toen vernederd met 3-0. Arnstad ging mee ten onder. “We zijn daar toen weggeblazen”, herinnerde ook Kompany zich. “Maar ik zei toen al dat Kristian Arnstad van alle spelers op het veld de grootste carrière zou maken. Daar blijf ik bij. Kristian heeft de voorbije maanden niet veel gespeeld, maar heeft wel de juiste evolutie gemaakt.”

Niet veel gespeeld is een understatement. Arnstad viel sinds oktober 2020 nog een keertje in tegen Oostende en in de beker tegen FC Luik. Dit seizoen kende hij pas zijn eerste optreden op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Kortrijk. Daar viel wel op dat de kleine viking veel steviger geworden is. “Ik ben volwassen geworden”, grijnsde hij nog. “Ik heb flink wat kilo’s en spieren gewonnen. Bovendien krijg ik tips van Refaelov die naast me zit in de kleedkamer. Hij is een echte leider.”

De Noor ging een keer stevig door op Odoi en lokte ook fouten uit. Hij werd verkozen tot man van de match en kreeg een applausvervanging. Toen Arnstad in 2019 door Frank Arnesen naar Anderlecht werd gehaald stond hij geboekstaafd als het grootste talent in Scandinavië. Mogelijk komt dat er nu uit. De middenvelder speelde een belangrijke rol bij de beloften die volgend jaar in 1B spelen, maar zijn contract loopt af in 2023. De vraag is wat hij nu gaat doen? Paars-wit maakt werk van een verlenging, maar de Noor ziet het niet zitten om in tweede klasse te gaan voetballen. Hij wil naam maken in de Jupiler Pro League. “Mijn doel is om hier een vaste waarde te worden”, besloot hij. “Ik kan nog meer laten zien.”

© BELGA

Nu Antwerp

Dat kan eventueel volgende week al op Antwerp. Anderlecht verzoende zich wel weer met zijn supporters en verloor ondertussen al zes keer op rij niet meer van Club Brugge. Toch schieten ze in de stand maar weinig op met dit gelijkspel. De Brusselaars moeten nu die derde plaats pakken en dat zal vooral moeten gebeuren in de onderlinge duels met Antwerp volgende week. Daar zullen Zirkzee en zijn ploegmaat ook power en kracht moeten etaleren. Dan moet er toch eens een play-off-match gewonnen worden. “We toonden opnieuw vechtlust en daar begint het mee”, stelde Wesley Hoedt. “Die lijn moeten we doortrekken.”

Het belangrijkste zal dan zijn om goal te maken. Nu scoorden de kinderen van Lior Refaelov enkele penalty’s terwijl Kompany aan het speechen was in de middencirkel. Zij kregen een luid applaus van de spionkop. Kouamé en co zijn de volgenden die dat moeten afdwingen.