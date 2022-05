Kiev zegt Russisch spionnennetwerk te hebben blootgelegd: “Wilden passagiersvliegtuig neerschieten”

De Oekraïense autoriteiten zeggen dat ze een netwerk van Russische spionnen hebben ontmaskerd. Een van de spionnen zou zelfs in de Oekraïense militaire leiding hebben gewerkt, zei een raadgever van president Volodimir Zelenski.

De overige ontmaskerde spionnen hadden volgens raadgever Aleksej Arestovitsj geen connectie met militaire hoofdkwartieren. De hele groep is opgepakt.

Arestovitsj sprak volgens het Oekraïense nieuwsagentschap Ukrinform over vermeende plannen van de spionnen om met Oekraïense raketten een passagiersvliegtuig boven Rusland of Wit-Rusland neer te halen en de schuld bij Oekraïne te leggen.

De spionnen waren van plan de wapens via vrijwilligers in handen te krijgen, schrijft Ukrinform. Ze probeerden hun vertrouwen te winnen door echte data door te spelen over de bewegingen van Russische troepen, waarbij ze de coördinaten onthulden van de Tsjetsjeense troepen van Ramzan Kadyrov.

In een mededeling van de SSU, de veiligheidsdienst van Oekraïne, gaat het over een geplande “terreuraanval”.

“De vijandelijke sabotage- en verkenningsgroep bestond uit twee personen met een dubbele nationaliteit en een door hen gerekruteerde medeplichtige”, aldus de SSU. “Hun activiteiten werden gecoördineerd door de Rus Aleksandr Tyuterev, een staflid van het hoofddepartement van de generale staf van de Russische strijdkrachten, die de roepnaam ‘Morpekh’ gebruikte. Tyuterev nam vroeger deel aan een reeks terroristische aanslagen in de regio Odesa en stond op de opsporingslijst.”