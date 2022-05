Lavrov mikt niet op einde oorlog op 9 mei: “Soldaten zullen acties niet aanpassen aan welke datum dan ook”

Rusland streeft er niet naar om de oorlog in Oekraïne op 9 mei te beëindigen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aangegeven.

Analisten hadden die datum naar voren geschoven, omdat ze in Rusland bekend is als “Dag van de Overwinning”. Op 9 mei wordt jaarlijks de overwinning op de nazi’s in 1945 gevierd.

“Onze soldaten zullen hun acties niet kunstmatig aanpassen aan welke datum dan ook”, zei Lavrov in een interview met de Italiaanse televisiezender Mediaset. “Het tempo van de operatie in Oekraïne hangt boven alles af van de noodzaak om de eventuele risico’s voor de burgerbevolking en de Russische soldaten te beperken.”

Rusland viert de Dag van de Overwinning jaarlijks uitgebreid, met onder meer een groot militair defilé in het centrum van Moskou en een toespraak van president Vladimir Poetin.