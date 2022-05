Evacuatie vanuit staalfabriek in Marioepol stopgezet door nieuwe beschietingen, maandag nieuwe poging

Een honderdtal burgers zijn zondag bevrijd kunnen worden uit de Azovstal-fabriek in Marioepol. Die is volledig omsingeld door Russische soldaten en voor ze met kracht en geweld ingenomen wordt, werd de burgers die daar nog zijn de kans geboden veilig te vertrekken. Zondagavond werd de evacuatie om veiligheidsredenen toch stopgezet.

Rusland claimt heel Marioepol in handen te hebben, op de Azovstal-fabriek na. Daar zitten volgens Oekraïne nog een duizendtal burgers verschanst in de ondergrondse gangen, terwijl Rusland meent dat het er 2.500 zijn. Daarnaast zouden er ook nog enkele tientallen gewonde soldaten aanwezig zijn.

Hun situatie is de voorbije dagen steeds moeilijker geworden, omdat ze zonder water, voedsel en medicijnen dreigen te vallen. Satellietbeelden verraadden ook dat zowat alle gebouwen op de site vernield zijn. Het is daarom dat de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties erop had aangedrongen om een evacuatie op poten te mogen zetten. Dat is wat zondag gebeurde.

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski werd zondag een honderdtal burgers geëvacueerd uit het grote domein van de fabriek. Het Russische nieuwsagentschap TASS had het over 80 burgers. Maar zondagavond werd de evacuatie stopgezet toen het complex plots toch weer onder vuur kwam te liggen. Dat zei de Oekraïense soldaat Denis Schlega. “De bezetters begonnen weer te vuren zodra de evacuatie van burgers voorbij was. Ze gebruikten daarbij allerlei soorten wapens.”

De vraag is maar welke invloed dat zal hebben op de rest van de evacuatie, die maandag vanaf 8 uur lokale tijd (7 uur onze tijd) verdergezet zou worden.

De eerste geëvacueerden zullen maandag toekomen in Zaporizja, waar ze opgewacht zullen worden door de Oekraïense regering. Enkelen van hen werden ook naar door Rusland bezette delen van Oekraïne gebracht. Zij getuigden daar bij aanwezige journalisten over “twee maanden in de duisternis” en vreselijke omstandigheden om in te leven.