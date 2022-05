Nieuwe campagne tegen gsm-gebruik achter het stuur: “Afleiding is en blijft belangrijk probleem”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voert in mei een nieuwe campagne die bestuurders aanspoort zich te focussen op de weg en niet op hun gsm. Uit onderzoek van de VSV blijkt immers dat meer dan 8 op de 10 automobilisten achter het stuur wel eens met de smartphone bezig is, klinkt het maandag in een persbericht.

“Afleiding is en blijft een belangrijk probleem in het verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “In 2020 werden er in Vlaanderen 62.645 verkeersinbreuken voor gsm-gebruik achter het stuur vastgesteld. De cijfers van 2021 zien er ook niet al te rooskleurig uit met 40.258 verkeersinbreuken voor de eerste helft van dat jaar.”

Volgens de minister blijft sensibilisering dan ook nodig. “Via de nieuwe campagne vragen we aan bestuurders om te focussen op de weg en niet op hun gsm-toestel. Zélfs als dat betekent dat ze daardoor even onbereikbaar zijn. Geen enkele oproep, melding of bericht is immers zo belangrijk dat ze een ongeval waard is.”

De affiches dragen de oproepen “Negeer je lief”, “Negeer je vrienden” en “Negeer je baas” en zijn van 2 tot 29 mei te zien langs de Vlaamse hoofdwegen. Daarnaast lopen er radiospotjes op de zenders MNM, Joe, Willy, Q-Music, Top Radio, Radio 1 en Studio Brussel. Ook zijn er berichten op sociale media en steunen influencers de campagne.