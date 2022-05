Amber Heard ontslaat haar pr-team middenin proces tegen Johnny Depp

Middenin het proces dat haar ex-man Johnny Depp tegen haar heeft aangespannen wegens laster, heeft Amber Heard haar hele pr-team ontslagen. Ze is niet tevreden met enkele krantenkoppen in de voorbije dagen en weken, meldt New York Post en werd bevestigd aan andere media. De timing is opmerkelijk, want ze moet bijna zelf getuigen op het proces.

In de VS speelt zich de rechtszaak van het jaar af. Acteur Johnny Depp (58) heeft zijn ex-vrouw Amber Heard (35), die hem in opiniestukken beschuldigd heeft van huiselijk geweld tijdens hun kortstondige huwelijk van 2015 tot 2016 , aangeklaagd voor smaad en laster en eerroof. Het proces wordt live uitgezonden op tv en de hele wereld smult van alle vuile was die al buiten gehangen is.

Zondag kwam opmerkelijk nieuws, toen New York Post bekend maakte dat Heard haar pr-team ontslagen zou hebben. Precision strategies is een pr-bedrijf gespecialiseerd in crisiscommunicatie, maar Heard kon zich naar verluidt niet langer vinden in hoe het deze crisis aanpakte. Het waren vooral enkele negatieve krantenkoppen over haar die haar niet zinden. Ze heeft al een nieuw pr-bedrijf onder de arm genomen: Shane Communications, dat haar zal moeten voorbereiden op haar eigen getuigenis die dinsdag gepland staat.

“Ze kan niet tegen slechte krantenkoppen”, vertelde een bron aan New York Post. Een andere voegde eraan toe dat Heard “gefrustreerd is omdat haar verhaal niet verteld wordt op de volgens haar correcte manier”. Vanuit het kamp van Heard kwam geen communicatie over het ontslag, maar talrijke media kregen wel bevestiging dat ze een nieuw pr-bedrijf heeft voor de nog bijzonder spannende voortzetting van het proces.