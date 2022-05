De braafste ploeg werd ineens de potigste: Anderlecht maakte tegen Club Brugge meer dan dubbel zoveel overtredingen als zijn gemiddelde

En of Anderlecht met het mes tussen de tanden speelde tegen Club Brugge. Paars-wit maakte volgens statistiekenbureau Gracenote liefst 23 overtredingen. Dat is veruit het meeste fouten dat de Belgische recordkampioen al in één match maakte dit seizoen.

Om even aan te geven hoe hoog dat aantal is: van de 314 competitiewedstrijden die dit seizoen al gespeeld werden, zijn er maar drie waarin een team nog meer overtredingen maakte. Cercle Brugge (25 stuks tegen KV Kortrijk op 4 december) en twee keer Standard (25 stuks tegen Club Brugge op 7 november en 24 stuks tegen Genk op 13 februari) gingen hun boekje nog vaker te buiten binnen de negentig minuten.

Voor Anderlecht zijn die cijfers vooral opmerkelijk omdat paars-wit voor de wedstrijd tegen Club Brugge de ploeg met de laagste foutenlast van de hele Jupiler Pro League was. In de 35 competitiewedstrijden voor de thuismatch tegen blauw-zwart beging het amper 324 overtredingen, goed voor een gemiddelde van 9,25 per wedstrijd. In de 2-3-zege op KV Kortrijk waarmee het zich enkele weken geleden verzekerde van de Champions’ play-offs beging het over de hele negentig minuten zes overtredingen.

© BELGA

De stevige topper, waarin Club Brugge tot twaalf overtredingen kwam, leverde met de blessures voor Mats Rits en Joshua Zirkzee aan beide kanten ook een slachtoffer op. Opvallend genoeg vielen er de hele match slechts twee gele kaarten voor echte overtredingen - voor Lisandro Magallan (Anderlecht) en Charles Nsoki (Club Brugge). Ook Christian Kouamé (Anderlecht) en Eder Balanta (Club Brugge) werden in de slotfase nog geboekt voor een akkefietje, maar toen was er al gefloten.