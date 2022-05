Buurt moet ramen en deuren dichthouden door zware brand in parketbedrijf Remmery: “Er is mogelijk asbest vrijgekomen”

Brand in parketbedrijf Remmery in Pittem. — © Het Nieuwsblad, beelden bfr

De brandweer werd omstreeks 5 uur opgeroepen voor de loodsbrand aan de achterzijde van het familiebedrijf Remmery. Een vrachtwagenchauffeur die op de Brugsesteenweg reed, merkte een oranje gloed op ter hoogte van een grote loods waarin hout ligt opgeslagen. “Bij aankomst was de brand als snel uitslaand”, zegt Johan Vandeputte van de brandweer van Ardooie.

Brandweerman gewond

Verschillende andere brandweerkorpsen werden onmiddellijk ter plaatse geroepen om mee de brand te bestrijden. De brandweer kreeg het vuur vlug onder controle. “We konden voorkomen dat de brand uitbreidde naar de achterzijde van de grote loods”, zegt Rob Nachtergaele, brandweerofficier bij de brandweer van Pittem. Hoe de brand ontstaan is, is voorlopig onbekend. Tijdens de bluswerken kwam er een brandweerman ten val. Hij werd met verwondingen aan zijn schouder afgevoerd. (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Ivan Delaere kwam meteen ter plaatse en besliste om een waarschuwing te verspreiden. — © bfr

Asbestdeeltjes

De schade aan de loods en de inhoud ervan is aanzienlijk. In de loods ligt heel wat hout opgeslagen. “Doordat het vuur zich tussen de verschillende houtdeeltjes verspreidde, moesten we lange tijd alles goed in de gaten houden. We riepen een graafmachine op om alles wat uit elkaar te halen”, zegt Nachtergaele.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) kwam onmiddellijk ter plaatse om zich de situatie op de voet te volgen. “Doordat er al snel sprake was van een uitslaande brand en er mogelijk asbestdeeltjes waren vrijgekomen, hebben we onmiddellijk maatregelen genomen”, zegt hij. De buurtbewoners werden via het waarschuwingssysteem BE-Alert op de hoogte gebracht van de brand. Hen werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. “We contacteerden ook de radio zodat men melding kon maken van brand en de daaraan gepaarde verkeershinder”, zegt de burgemeester nog.

Door de brand bleef de drukke Brugsesteenweg urenlang afgesloten tussen de N37 en de Meulebeeksestraat. Het verkeer werd omgeleid, vooral langs de N37, de verbindingsweg tussen Tielt en Roeselare, was er behoorlijk wat verkeershinder.