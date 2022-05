Nieuwe omikronvarianten kunnen antilichamen van een eerdere infectie of vaccinatie ontwijken. Dat blijkt uit een studie in Zuid-Afrika, waar de nieuwe varianten BA.4 en BA.5 weer een golf van infecties veroorzaken. “Nieuwe golven en varianten, dat is bij ons ook een zekerheid”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).