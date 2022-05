Helikopterpiloot die vipvluchten naar Tomorrowland uitvoerde, krijgt 9 jaar cel voor cocaïnesmokkel

Helikopterpiloot Joeri V. stond samen dertien medebeklaagden terecht voor een aantal drugstransporten die in 2018 werden uitgevoerd in de haven van Antwerpen. Joeri V. speelde volgens het openbaar ministerie een leidinggevende rol in het criminele netwerk. Hij regelde dekmantelfirma’s en stromannen om ogenschijnlijk legale transporten op te zetten, die gebruikt werden om ongemerkt verdovende middelen binnen te trekken.

De organisatie beschikte over een “criminele transportfirma” die containers met deklading, zoals tegels of houtpellets, ophaalde in de Antwerpse haven. Die containers werden vervolgens afgeleid naar een loods van de bende in Lint, waar de zakken cocaïne uit de gewone lading gehaald werden. Tijdens het onderzoek werd ruim 1,6 ton cocaïne in beslag genomen door de federale politie.

Ook een aantal medeverdachten werd tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Transporteur Taoufik A. kreeg zes jaar celstraf. Ook Felipe G. en Taulant C. werden tot zes jaar cel veroordeeld. Tegen voormalig voetballer Mohamed B. werd vier jaar gevangenisstraf uitgesproken.

Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding van Joeri V., tot afgrijzen van V. zelf en zijn zwangere partner. “Ik ben in shock”, zo stamelde V. Tot zijn grote opluchting ging de rechtbank niet in op de vraag van het parket om hem onmiddellijk in de boeien te slaan. In tegenstelling tot het openbaar ministerie meent de rechtbank dat er geen aanwijzingen zijn dat V. zich aan zijn straf zou onttrekken. De rechtbank beval wel de onmiddellijke aanhouding van de tot zes jaar veroordeelde Cani T.