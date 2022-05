Telefoon van Spaanse premier gehackt met spionagesoftware in 2021

De hacking vond plaats in mei 2021 met behulp van de spyware Pegasus, zei Bolaños. De telefoon van minister van Defensie Margarita Robles werd in juni 2021 gekraakt. Van beide telefoons werden data gestolen.

“We zijn er absoluut zeker van dat dit een aanval van buitenaf was”, aldus Bolaños, “omdat in Spanje, in een democratie als de onze, alle interventies worden uitgevoerd door officiële instanties en met gerechtelijke toestemming.” Hij zei niet of de Spaanse autoriteiten vermoeden dat de hacking vanuit het buitenland aangestuurd werd. Informatie over de hacking is doorgegeven aan justitie, schrijft de Spaanse krant El País.

Pegasus

Pegasus werd ontwikkeld door de Israëlische firma NSO en wordt gebruikt door regeringen en inlichtingendiensten in verschillende landen. De software ligt wereldwijd onder vuur omdat Pegasus zou worden aangewend om politieke dissidenten, journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren. In februari heeft de gegevensbeschermingsautoriteit van de Europese Unie aanbevolen om het gebruik ervan in de regio te verbieden en begin maart startte het Europees Parlement een onderzoekscommissie naar Pegasus.

De Pegasus-software heeft de laatste weken in Spanje veel aandacht getrokken na berichten in de media dat het tussen 2017 en 2020 op grote schaal werd gebruikt door de regering om Catalaanse separatistische leiders en activisten te bespioneren. Dat heeft premier Sánchez onder druk gezet, omdat zijn linkse minderheidsregering om wetgeving goed te keuren afhankelijk is van de separatistische partij ERC. Afgelopen donderdag slaagde de regering er ternauwernood in een groot economisch pakket door het parlement te loodsen nadat de ERC had tegengestemd vanwege het Pegasus-schandaal.