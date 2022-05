Sergej Lavrov in gesprek met presentator Giuseppe Brindisi. — © screenshot Rete4

Boetsja is in scène gezet. Rusland probeert een nucleair conflict net te vermijden. En neen, ze zijn nooit uit geweest op een regimewissel. Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft voor het eerst sinds de inval in Oekraïne een interview gegeven op de Europese televisie. En daarin deed hij een aantal wel zeer opmerkelijke uitspraken.