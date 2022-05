Supersnelle PCR-test die na half uur zegt of je corona hebt, komt volgende maand op de markt

De test van miDiagnostics is gebaseerd op chiptechnologie die imec en Johns Hopkins samen ontwikkelden. Na een uitstrijkje van de neus- en keelholte wordt het staal opgelost in een bufferoplossing en gemengd met een detectievloeistof. Het mengsel wordt via een kaart in een compacte lezer geladen die de aanwezigheid van het coronavirus kan vaststellen.

Het testproces duurt amper 15 minuten en heeft volgens een klinische studie dezelfde nauwkeurigheid als een traditionele PCR-test. “Binnen de 30 minuten nadat patiënten zich hebben aangemeld, ontvangen zij hun resultaat”, verzekert miDiagnostics.

Interesse groot

Volgende maand brengt het Leuvense bedrijf zijn supersnelle PCR-test op de markt en worden de eerste contracten ondertekend. “De interesse is heel groot, voornamelijk uit ziekenhuizen en bedrijven in de gezondheidszorg en de reissector”, zegt CEO Katleen Verleysen. “Er zullen deze maand meerdere demo-units geplaatst worden, gevolgd door een commerciële uitrol in juni.”

MiDiagnostics rekent labo’s 50 euro per test aan. Als die er genoeg uitvoeren, moeten ze niet betalen voor de lezer.

De bedoeling van miDiagnostics is om zijn PCR-platform op termijn ook te gebruiken voor het opsporen van andere luchtwegaandoeningen of soa’s.