Gent

“Ons leven is verwoest sinds die brand. Dit was een aanslag.” Voormalig justitieminister Tony Van Parys getuigde maandag voor de rechter in Gent hoe de voordeur van zijn huis in brand gestoken werd met benzine. Van Parys en zijn vrouw lagen te slapen. “Dit heeft een zware impact op ons. De kleinkinderen blijven niet meer slapen uit schrik.”