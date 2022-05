Combi perte totale na aanrijding terwijl agenten verkeer regelen bij ander verkeersongeval: “Agent kon zelf maar nét op tijd wegspringen”

Een combi van politie Leuven is maandagochtend in de prak gereden. Het geparkeerde voertuig werd aangereden terwijl de agenten bezig waren met de afhandeling van een ander verkeersongeval.

Het eerste incident vond plaats op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo omstreeks 8.20 uur. Een 48-jarige man uit Bilzen stond met zijn personenwagen geparkeerd langs de steenweg richting Leuven en reed onverwacht de rijbaan op om in de richting van Lubbeek te rijden. Hij had niet gezien dat er op dat moment net een ander voertuig in de richting van Leuven reed en het kwam tot een aanrijding. De 36-jarige bestuurster uit Lubbeek raakte hierbij lichtgewond.

De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Naar aanleiding van dit verkeersongeval moest het verkeer op de Diestsesteenweg tijdelijk over één rijstrook rijden tot de voertuigen getakeld konden worden.

Onwel

“Een ploeg van de verkeersdienst van de Leuvense politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen”, klinkt het bij de politie. “Terwijl het verkeer werd omgeleid naar de andere rijstrook werd de bestuurder van een bestelwagen onwel achter het stuur. De inspecteur die het verkeer aan het regelen was kon nog net op tijd wegspringen om een aanrijding te vermijden. Maar de bestelwagen reed frontaal op de stilstaande politiewagen in.”

De bestuurder werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bestelwagen en het politievoertuig waren niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden.