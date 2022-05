SJOTCAST #35. Patrick Goots: “Zelfs zonder Rits is de kern van Club breed genoeg voor de titel”

De play-offs zijn gestart, de titelkandidaten zijn voor Sjotcast gekend. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 35 ziet Lars veel van het oude Antwerp in het nieuwe, stak Yanko de grens over naar Rotterdam en vertelt gast Patrick Goots hoe hij ooit eigendom werd van een Ierse firma.