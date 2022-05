Jan Smit for president: Nederlandse charmezanger volgend jaar in de Eredivisie als voorzitter van FC Volendam

Jan Smit is de nieuwe voorzitter van FC Volendam, dat zich anderhalve week geleden heeft verzekerd van promotie naar de Eredivisie. De 36-jarige Smit volgt per 1 juli Piet Kemper op.

“Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik daar voor de club waar de club mij nodig denkt te hebben. Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje”, zei de Volendamse zanger, die heeft aangegeven dat het voorzitterschap zijn laatste klus wordt bij de club.

Smit had vanaf 1 januari de leiding over de commerciële afdeling van FC Volendam, de huidige nummer 2 van de eerste divisie.

“In onze zoektocht naar een geschikt uithangbord mét bestuurservaring kwamen we na een aantal gesprekken met onze raad van commissarissen al gauw tot de conclusie dat we niet ver hoefden te zoeken”, zei Kemper over zijn opvolger.

“Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring van iedereen binnen de club en is onze bekendste ambassadeur. Daarom hebben we hem gevraagd zijn commercieel directeurschap neer te leggen om vanaf komend seizoen als voorzitter aan de slag te gaan.”

FC Volendam, waar Wim Jonk hoofdtrainer is, keert volgend seizoen na een absentie van dertien jaar terug in de Eredivisie.