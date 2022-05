Russen laten journalisten kerncentrale Zaporizja zien

Het Russische leger heeft zondag een persreis georganiseerd naar de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Oekraïne en Europa. De Russen hebben er begin maart de controle overgenomen. Het persagentschap AFP reisde mee en meldt dat er schade te zien is aan een administratief gebouw, maar dat de reactorgebouwen intact lijken.

De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Rafael Grossie had vorige week nog gezegd bezorgd te zijn over het ontbreken van toegang voor experts tot de kerncentrale.

Het Franse persagentschap AFP stelde vast dat de gevel van een groot administratief gebouw dat diende als opleidingscentrum, beschadigd is. Maar er waren geen sporen te zien van beschietingen of bombardementen op de zes gebouwen van de reactoren.

Een majoor-generaal garandeerde ter plaatse dat de centrale normaal functioneert binnen de normen. Ook de nieuwe, pro-Russische, lokale burgemeester zei dat alles er goed gaat. “Wij zijn klaar om stroom te verkopen aan Europa. Elke koper is welkom”, voegde hij eraan toe.

In de kerncentrale werken nog steeds Oekraïense ploegen. AFP kon geen werknemers spreken. Het is niet duidelijk hoe de samenwerking tussen hen en de Russen loopt.

Voor de start van de Russische invasie in Oekraïne had de centrale een capaciteit van 5.700 Megawatt, genoeg om ruim 20 procent van de elektriciteitsnoden van Oekraïne te dekken. De bouw van de centrale begon in de jaren tachtig.