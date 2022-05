Mondmasker niet langer nodig bij Brussels Airlines vanaf 3 mei

Vanaf 3 mei moeten passagiers en cabinepersoneel geen mondmasker meer dragen aan boord bij Brussels Airlines. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij. “Het is een stap dichter bij de normale reiservaring”, klinkt het.

“Het vliegtuig was altijd al een plek met heel laag besmettingsgevaar dankzij de geavanceerde luchtfiltersystemen. Nu het mondmasker wegvalt, zetten we weer een stap richting het ‘normale’ reizen na de pandemie”, klinkt het in een mededeling. Het einde van de verplichting om een ​​masker te dragen aan boord van de vliegtuigen maakt het volgens de vliegtuigmaatschappij mogelijk om “een stap dichter bij een ‘normale’ reiservaring te komen na de pandemie”.

Brussels Airlines herinnert er echter aan dat het op sommige luchthavens in het buitenland wel nog verplicht kan zijn om een mondmasker te dragen, net als bij andere vliegtuigmaatschappijen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de passagiers om na te gaan wat de geldende regels zijn op bij aankomst op hun (tussen)bestemming. Wie wel nog een mondmasker wilt dragen op een vlucht van Brussels Airlines, is natuurlijk ook vrij om dat te doen.

Nederlandse vliegtuigmaatschappijen lieten de mondmaskerplicht al langer varen. Zo gaven KLM, Transavia, TUI en Corendon eind maart al aan dat het niet langer verplicht was om een mondmasker te dragen.